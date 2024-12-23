Овечкин о сыновьях: «Один хочет быть вратарем, другой — нападающим. Они играют так: каждый делает по 10 бросков, потом меняются местами»

Александр Овечкин привел на семейное катание своих сыновей Сергея и Илью, оба вышли на лед в экипировке, повторяющей стиль отца. У братьев были свитеры с 8-м номером: Сергей надел ретро-форму с надписью «Ovi Jr.», Илья — бело-голубые цвета. Оба были в гетрах с символикой московского «Динамо» и использовали уменьшенные копии фирменных клюшек Овечкина. «Один хочет быть вратарем, другой — нападающим, так что они постоянно меняются ролями. Они играют так: каждый делает по 10 бросков, а потом меняются местами», — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.