Костюченок о 0:3 с «Салаватом»: «Моменты у “Амура” были хорошие, но вратарь соперника здорово сыграл. Не хватило эмоций после яркого матча в Новосибирске»

Не хватило эмоций после яркого матча в Новосибирске (5:1)? Да нет, я бы сказал так: хладнокровия в завершающей стадии. Моменты у нас сегодня были хорошие, но вратарь соперника здорово сыграл. Что нужно изменить ко второму матчу с «Салаватом»? Дорожить моментами и забивать голы! Мастерства у наших ребят хватает. Могут забить, умеют забивать«, — сказал и.о. тренера “Амура”.