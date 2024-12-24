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Костюченок о 0:3 с «Салаватом»: «Моменты у “Амура” были хорошие, но вратарь соперника здорово сыграл. Не хватило эмоций после яркого матча в Новосибирске»

"Обоюдоострая игра до ошибки. К сожалению, эту ошибку совершили мы. Мастеровитый соперник два раза реализовал свои моменты.

Источник: Спортс"

Не хватило эмоций после яркого матча в Новосибирске (5:1)? Да нет, я бы сказал так: хладнокровия в завершающей стадии. Моменты у нас сегодня были хорошие, но вратарь соперника здорово сыграл. Что нужно изменить ко второму матчу с «Салаватом»? Дорожить моментами и забивать голы! Мастерства у наших ребят хватает. Могут забить, умеют забивать«, — сказал и.о. тренера “Амура”.