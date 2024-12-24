«Баффало» разгромил «Айлендерс» (7:1), прервав серию из 13 поражений подряд. Сорокин пропустил 6 шайб после 24 бросков

Команда под руководством Линди Раффа прервала свою серию поражений из 13 матчей. С 28 очками в 35 играх «Баффало» занимает последнее место в Восточной конференции. Серия поражений (с учетом проигрышей за пределами основного времени) стала третьей по продолжительности в истории клуба. В сезоне-2020/21 он повторил антирекорд лиги по продолжительности такой серии (18 игр, столько же было у «Питтсбурга» в сезоне-2003/04).Также у команды была серия из 14 поражений подряд (2014/15, причем здесь все — в основное время). Напомним, что «Сэйбрс» не выходят в плей-офф с 2011 года. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сегодня пропустил 6 шайб после 24 бросков. Шестую шайбу победители забросили в пустые ворота на 51-й минуте — после ранней замены вратаря на шестого полевого по решению главного тренера «островитян» Патрика Руа. В 25 играх в сезоне у россиянина 10 побед и 15 поражений (89,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,95).