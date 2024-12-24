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Малкин набрал 0+2 с «Флайерс» и стал 2-м россиянином в истории НХЛ с 500+ очками в большинстве. У Овечкина — 588

Форвард «Питтсбурга» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:3).

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина стало 29 (7+22) очков в 36 играх при полезности «минус 15». За карьеру в рамках регулярок — 1323 (505+818) балла в 1180 играх. При этом сегодня Малкин набрал 500-е (180+320) очко при игре в большинстве. Он стал 3-м игроком в истории «Пингвинс», достигшим этой отметки (Марио Лемье — 701, Сидни Кросби — 571) и 2-м среди россиян в истории лиги (больше только у Александра Овечкина из «Вашингтона» — 588).