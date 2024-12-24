Кросби забил 602-й гол в НХЛ и вошел в топ-20 лучших снайперов в истории лиги, обогнав Курри

На его счету стало 10 голов в 36 играх в текущем сезоне при 39 очках. За карьеру в рамках регулярок — 602 гола в 1308 играх при 1635 очках. Кросби вышел на чистое 20-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав Яри Курри (601 гол в 1251 игре). На 19-м месте идет Дино Сиссарелли (608 в 1232), на 18-м — Бобби Халл (610 в 1063). Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (894 в 1487). На 2-м месте находится капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (868 в 1444). Кросби набрал 1+3 с «Флайерс» и повторил рекорд «Питтсбурга» по передачам (1033), догнав Лемье.