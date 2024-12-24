Агент Малкина: «Евгений в книгу Гиннесса должен войти по числу партнеров за карьеру. Высочайший IQ, культурой паса владеет, как никто — из средних ребят делает звезд»

«Конечно, от Евгения можно намного больше ожидать достижений в дальнейшем. Отмечу, что он должен войти в Книгу рекордов Гиннесса по количеству партнеров на льду за карьеру. Все же, чтобы набирать очки и раздавать голевые передачи, нужно, чтобы партнеры забивали. Так как они довольно часто и много менялись за его карьеру, то он и не всегда успевал к кому‑то привыкнуть. У Евгения было много разных партнеров в сборной, а про “Питтсбург” и говорить нечего. И набирать очки в таком случае — это признак не просто класса, а высочайшего класса! У Малкина высочайший IQ и класс. Плюс, правильное хоккейное образование. Он всегда хорошо учился у старших и продолжает всегда учиться. Культурой паса владеет, как никто другой. Всегда удобно отдает, после его передач всегда легко забить. Сегодня он просто человеку в клюшку шайбу ударил, и она отскочила в ворота. И из хороших, но средних ребят, которые у него в партнерах, Малкин делает звезд, которые много забивают», — сказал агент игрока Геннадий Ушаков.