«Овечкину пожелаю здоровья. Идти за своим рекордом. Когда это произойдет, свет на всей планете отключат на несколько секунд. Общемировой праздник, которому будут радоваться все», — сказал бывший форвард клубов Фонбет чемпионата КХЛ Максим Рыбин. Овечкин о сыновьях: «Один хочет быть вратарем, другой — нападающим. Они играют так: каждый делает по 10 бросков, потом меняются местами».
Рыбин о рекорде Гретцки: «Свет на всей планете отключат на несколько секунд, когда его побьют. Общемировой праздник, которому будут радоваться все»
Александр Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).