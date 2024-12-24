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Депутат Свищев: «Овечкин — спортсмен года. Он бьет рекорды, любит свою страну и строит академию в России. Нужно больше таких людей, тогда у нас не будет проблем»

"Для меня спортсменом года является Александр Овечкин. С большим уважением отношусь к нему. Это человек, который упорно добивается результата, бьет рекорды и любит свою страну.

Источник: Sports

Знаю, что он строит собственную академию в России и хочет развивать отечественный спорт. Таких людей нужно больше, тогда никаких проблем у нас не будет«, — сказал член комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. В текущем сезоне 39-летний капитан “Вашингтона” забросил 15 шайб в 18 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкину осталось 26 шайб. Рыбин о рекорде Гретцки: “Свет на всей планете отключат на несколько секунд, когда его побьют. Общемировой праздник, которому будут радоваться все”.