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Кожевников об Овечкине: «Может перейти в СКА, только если Путин его попросит. Но президент в эти игры не играет, он все время о стране думает»

"Зачем мы торопимся? Давайте подождем. Я уверен, что Овечкин никогда не присоединится к Кузнецову в СКА. Я даже могу поспорить.

Источник: Спортс"

Он может в СКА оказаться только при одном условии — если его попросит Владимир Владимирович Путин. Но президент его не будет просить. Он в эти игры не играет. Он все время о стране думает. В этом плане Овечкин потрясающий мужчина и человек. У него динамовская кровь. Он вернется только туда. Саша — человек слова. Если он говорит, то так и делает, что вызывает уважение", — заявил двукратный олимпийский чемпион.