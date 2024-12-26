Ротенберг о 5:6 с ЦСКА: «Первый период — худший для СКА в сезоне. В перерыве был мужской разговор, не только от меня — лидеры подключились, и мы увидели совсем другую команду»

«Добрый вечер. Хочу в первую очередь поблагодарить всех болельщиков. Великие люди на трибунах, легенды нашего хоккея. Замечательная игра. Обе команды старались сыграть свой лучший матч в преддверии Нового года. У нас будет еще одна игра, но акцент был сделан на том, чтобы сыграть нашу лучшую игру в 2024 году именно сегодня. Понимали, что будет такая игра кость в кость. Соперник будет стремиться сразу играть на пределе, взвинтить темп. Можно сказать, что первый период — это худший наш первый период в этом сезоне. Это правда. И по счету, и по игре. Хотя мы создали моменты тоже. Мне показалось, что очень плохо, но по статистике посмотрел, видео посмотрел — мы создали хорошие моменты. Надо было их реализовать. Если вспомним матч, мы как-то с ЦСКА играли в плей-офф, и там мы вели 2:0, но в третьем периоде пропустили шесть шайб! Тоже была яркая игра, ключевая игра. В итоге серия дошла до седьмого матча. Много было ярких игр с ЦСКА на самом деле. Я очень благодарен сопернику. Хоккей очень высокого уровня. Все ребята бьются на пределе. Думаю, это украшение чемпионата КХЛ. Могу честно сказать, что я горжусь своей командой. После первого периода был такой, мягко говоря, мужской разговор. Не только от меня, лидеры команды подключились. И мы увидели совсем другую команду во втором и третьем периодах. Ту команду, которую мы увидели во втором и третьем периодах, мы хотим видеть в каждой игре. В следующей игре особенно. И в Новом году. И тогда мы не будем догоняющей командой, как сегодня. Честно могу сказать, что меня разочаровывает только одна деталь. Это шестой пропущенный гол. Была задача забить пять. Пять мы забили. Я благодарен ребятам за характер. За борьбу. Мужскую борьбу. Шестой гол меня, честно, очень разочаровывает. Потому что это такой гол, который мы не должны были пропускать вообще. Но это не вина нашего вратаря. Это индивидуальная ошибка. Не Никишина. Не Никишина, могу честно сказать. Не он виноват в этой пропущенной шайбе. В целом хочу сказать, что игра шла на ошибки, получается. Яркий матч. Болельщики получили огромное удовольствие. Я думаю, эту игру будут показывать не раз, еще не раз повторят, потому что мы сняли вратаря в концовке, забили классные шайбы. Это очень дорого стоит, честно. Очень дорого стоит. Хочу отметить всех ребят, которые играли, стремились, не сдались. Потому что когда человек сдается, нет возможности выиграть. Когда человек не сдается, всегда остается шанс выиграть, как мы сегодня все вместе это увидели на деле. Не на словах, а на деле», — сказал главный тренер СКА. «Удар в голову — сотрясение, был без сознания». Кузнецов травмировался в дерби.