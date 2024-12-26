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Кудашов о 0:2 с «Витязем»: «Если не забиваешь — соперник в контратаке тебя накажет. Это закон»

— Забивать надо, что тут скажешь. Это закон. Если ты не забиваешь, то соперник в контратаке тебя накажет.

Источник: Спортс"

— Для тренера что больше пищи дает? Поражение 0:2 или 5:6?— После Казани больше пищи было. Сегодня у «Витязя» было не так много бросков по нашим воротам.— Есть чувство тревоги, что лидеры играют с перепадамми? Большинство снова отказало…— Нет такого чувства.— Почему не играл Артем Михеев?— Повреждение у него, — сказал тренер московского «Динамо».