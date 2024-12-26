Костюченок о 4:5 с «Салаватом»: «Хорошая игра в исполнении “Амура”. Могли забить в овертайме»

Что улучшили по сравнению с прошлым матчем [с «Салаватом» — 0:3]? Забили четыре. По содержанию, реализация моментов у нас стало лучше, а так мы играли в свою игру. Выбор в пользу Шаймарданова? Решили на будущее воспитывать молодых вратарей. Мэтт [Джарасик] получил микротравму, поэтому доверили ворота Дамиру. Может быть, переволновался дома немножко. Пара голов была нелепых«, — сказал и.о. тренера “Амура”.