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Кожевников об ударе Кучерова Ткачаку коленом в колено: «Это хоккей, нервы не у всех железные. Кто-то бережет себя, кто-то — нет. Не все же Сталины у нас»

"Бывает. Это хоккей. Когда тебя достают, естественно, ты отвечаешь. Это хоккей, нервы не у всех железные. Кто-то бережет себя, кто-то — нет. Не все же Сталины у нас (смеется).

Источник: Спортс"

Никита — такой человек, ничего не сделаешь. Но игра его радует, когда он на площадке, когда не удаляется. Болельщики хотят, чтобы он играл«, — сказал двукратный олимпийский чемпион. В итоге форвард “Тампы” избежал дисквалификации за этот удар.