Карлсон об Овечкине: «Он незаменим, вокруг него особая атмосфера. Я играл со многими хоккеистами, но нет никого, кто бы мог сравниться с ним»

«Это невероятно, учитывая масштаб происходящего вокруг нас, а потом ты видишь, как он просто заходит в раздевалку, наслаждаясь моментом, словно ребенок, вышедший на перемену. Это потрясающее ощущение. Это радует меня, и я уверен, что у молодых ребят, которые не так давно в НХЛ, голова идет кругом, когда он рядом. Это здорово. Вокруг него особая атмосфера. Достижение, к которому он стремится, невероятно, и с ним рядом его самые преданные фанаты. Его невозможно заменить. Невозможно заменить его личность, его присутствие, все, что с этим связано. Его мастерство на льду, его умение забивать — нет никого, кто бы мог сравниться с ним. Я играл со многими парнями, но другого такого, как он, просто не существует», — сказал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.