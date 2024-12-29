Козырев о 0:2 с «Салаватом»: «Северстали» было тяжеловато. Создали много возможностей, но не забили из-за феноменальной игры Самонова"

«Мы играли против сильной команды, которая является одним из лидеров Восточной конференции. Мы убедились, что это достаточно организованная команда, которая играет в быстрый хоккей. Нам было тяжеловато. Проиграли [»Салавату«] второй матч с одинаковым счетом. Несмотря на счет, мы создали достаточно много возможностей для того, чтобы забить, но, увы, не смогли преодолеть сопротивление во многом благодаря феноменальной игре Саши Самонова», — сказал тренер «Северстали».