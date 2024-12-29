Павел Зубов о «Ладе» и 6:7 с «Авангардом»: «Третьяк только 2-й раз за сезон вышел, замена была необходима — Трушков пропустил 3 гола с 5 бросков»

«Единственное, о чем можно сожалеть — мы сегодня не набрали очков. Мы в последнее время уделяем много внимания в тренировочном процессе взаимодействиям в зоне атаки, переходам из обороны в атаку, чтобы парни получали удовольствие сами и приносили удовольствие болельщикам. Просто семь голов, конечно, пропускать не надо. Шесть забитых — это уровень, в обороне семь — это провал. Будем работать, чтобы сзади было почище. Максим Третьяк только второй раз за сезон вышел. Я не побоялся его поставить, потому что других вариантов не было. Замена вратаря была необходимым шагом, Трушков пропустил три гола с пяти бросков», — сказал и.о. тренера «Лады».