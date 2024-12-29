Мичков остался без очков в 7-м матче подряд, сыграв 9:01 с «Анахаймом». Торторелла не выпускал Матвея в 3-м периоде, связав это с влиянием календаря на его игру

20-летний россиянин не выходил на лед в третьем периоде по решению главного тренера «Флайерс» Джона Тортореллы. Он связал это с влиянием расписания сезона на его игру. «Я думаю, что наш график немного повлиял на него», — сказал специалист после игры. Сегодня Матвей (9:01, 1:41 — в большинстве, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. В активе Мичкова 27 (11+16) очков в 34 играх в дебютном сезоне в лиге. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, но отрыв от преследователей — защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона и форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини — сократился до 1 балла.