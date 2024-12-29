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Овечкин — 1-й игрок в истории НХЛ с 60 голами в пустые ворота. У Гретцки 56, Маршанд и Кросби идут в топ-5 — 37 и 36

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (5:2), поразив пустые ворота.

39-летний россиянин провел первую игру после травмы, из-за которой пропустил более месяца. В его активе стало 869 шайб в 1445 играх в рамках регулярок, в том числе 60 — в пустые ворота. Овечкин является рекордсменом лиги по числу таких голов. В топ-5 также входят Уэйн Гретцки (56), Мариан Госса (40), Брэд Маршанд («Бостон», 37) и Сидни Кросби («Питтсбург», 36). Овечкин забил 869-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 25 шайб.