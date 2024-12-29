Овечкин в 1-м матче после травмы: 16-й гол в сезоне, 3 броска и 3 хита за 14:58 с «Торонто». У него 26 очков в 19 играх

39-летний россиянин вернулся в состав «Кэпиталс» после перелома малоберцовой кости, из-за которого пропустил более месяца. Сегодня Овечкин (14:58, 1:19 — в единственном для команды большинстве, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ и 3 силовыми приемами. Статистика потерь и перехватов — 1:1. В активе нападающего стало 26 (16+10) очков в 19 играх при полезности «+15». Овечкин забил 869-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 25 шайб.