Свечников против «Нью-Джерси»: 3-й подряд матч без очков, 3 броска и 6 хитов за 17:42. У него 26 баллов и «минус 8» в 36 играх

В активе 24-летнего россиянина 26 (12+14) баллов в 36 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8». Безголевая серия достигла 5 матчей. Сегодня Свечников (17:42, 5:08 — в большинстве, нейтральная полезность) 3 раза бросил в створ, применил 6 силовых приемов и допустил 1 потерю.