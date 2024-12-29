В активе 24-летнего россиянина 26 (12+14) баллов в 36 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8». Безголевая серия достигла 5 матчей. Сегодня Свечников (17:42, 5:08 — в большинстве, нейтральная полезность) 3 раза бросил в створ, применил 6 силовых приемов и допустил 1 потерю.
Свечников против «Нью-Джерси»: 3-й подряд матч без очков, 3 броска и 6 хитов за 17:42. У него 26 баллов и «минус 8» в 36 играх
Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в матче с «Нью-Джерси» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.