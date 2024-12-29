Овечкин на вопрос о том, был ли 869-й гол в НХЛ самым легким: «В этой лиге всегда трудно забивать. Если хотите попробовать, берите коньки и выходите 6 на 5»

39-летний россиянин провел первую игру после травмы, из-за которой пропустил более месяца. В его активе стало 869 шайб в 1445 играх в рамках регулярок, в том числе 60 — при снятом вратаре у соперника. Овечкин является рекордсменом лиги по числу голов в пустые ворота, а про общему количеству шайб в рамках регулярок уступает только Уэйну Гретцки (894 в 1487 играх). «В этой лиге всегда трудно забивать. Если хотите попробовать, берите коньки и выходите 6 на 5», — сказал форвард «Кэпиталс» с улыбкой. Овечкин вернулся после травмы — и сразу забил! До Гретцки — 25 голов!