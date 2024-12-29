Овечкин о возвращении: «Когда закончилась 1-я смена, понял, что со мной все в порядке. Нужно поймать ритм и почувствовать шайбу — в игре все происходит быстро»

«Мне нужно поймать ритм и почувствовать шайбу. Тренировки — это одно, но в игре все происходит так быстро. Я пытался понять, как чувствую себя с шайбой, ментально, физически. Когда закончилась первая смена, понял, что все в порядке, я могу играть», — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Овечкин на вопрос о том, был ли 869-й гол в НХЛ самым легким: «В этой лиге всегда трудно забивать. Если хотите попробовать, берите коньки и выходите 5 на 6»Овечкин вернулся после травмы — и сразу забил! До Гретцки — 25 голов!