Овечкин — 1-й в истории НХЛ, кто забивал 40+ голов в 14 календарных годах. 39-летний россиянин превзошел Бретта Халла

Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который 14 календарных лет забивал 40 и более голов. Ранее он делил первое место с Бреттом Халлом (13 лет).В текущем сезоне на счету нападающего 26 (16+10) очков в 19 матчах при полезности «плюс 15».Овечкин о возвращении: «Когда закончилась 1-я смена, понял, что со мной все в порядке. Нужно поймать ритм и почувствовать шайбу — в игре все происходит быстро».