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Овечкин — 1-й в истории НХЛ, кто забивал 40+ голов в 14 календарных годах. 39-летний россиянин превзошел Бретта Халла

В матче регулярного чемпионата против «Торонто» (5:2) форвард «Вашингтона» забросил шайбу. Этот гол стал для 39-летнего россиянина 40-м в 2024 году.

Источник: Спортс"

Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который 14 календарных лет забивал 40 и более голов. Ранее он делил первое место с Бреттом Халлом (13 лет).В текущем сезоне на счету нападающего 26 (16+10) очков в 19 матчах при полезности «плюс 15».Овечкин о возвращении: «Когда закончилась 1-я смена, понял, что со мной все в порядке. Нужно поймать ритм и почувствовать шайбу — в игре все происходит быстро».