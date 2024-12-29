Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малкин и Кастерова отписались друг от друга в соцсетях. Пара в браке с 2016 года

Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что супруги продолжительное время не публикуют совместных фотографий.
Источник: Спортс"

Кастерова также не присутствовала на церемонии чествования Малкина в честь 500-й заброшенной шайбы в НХЛ. Это мероприятие проходило в середине ноября, на нем были родители и сын форварда «Питтсбурга».38-летний хоккеист и 40-летняя журналистка живут в браке с 2016 года. Летом 2024-го Кастерова работала ведущей на российских телеканалах. Агент Малкина: «Евгений в книгу Гиннесса должен войти по числу партнеров за карьеру. Высочайший IQ, культурой паса владеет, как никто — из средних ребят делает звезд».