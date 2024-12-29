Малкин и Кастерова отписались друг от друга в соцсетях. Пара в браке с 2016 года

Кастерова также не присутствовала на церемонии чествования Малкина в честь 500-й заброшенной шайбы в НХЛ. Это мероприятие проходило в середине ноября, на нем были родители и сын форварда «Питтсбурга».38-летний хоккеист и 40-летняя журналистка живут в браке с 2016 года. Летом 2024-го Кастерова работала ведущей на российских телеканалах. Агент Малкина: «Евгений в книгу Гиннесса должен войти по числу партнеров за карьеру. Высочайший IQ, культурой паса владеет, как никто — из средних ребят делает звезд».