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Уилсон об Овечкине: «Он как рок-звезда — люди лезут друг через друга, чтобы снять его на видео. Александр сводит хоккейный мир с ума. Классно, что он снова в строю»

39-летний нападающий принял участие в матче с «Торонто» (5:2) и отметился заброшенной шайбой. Это была первая игра для Овечкина после перелома ноги.

Источник: Спортс"

«Мы все в восторге. Когда Овечкин выходит на лед, люди лезут друг через друга, чтобы снять его на видео. Он рок-звезда — сводит весь хоккейный мир с ума. Он настоящий мужик, мы его любим. Приятно видеть, как Александр идет к своей цели. Классно, что он снова в строю», — сказал форвард «Вашингтона» Том Уилсон. Овечкин — 1-й в истории НХЛ, кто забивал 40+ голов в 14 календарных годах. 39-летний россиянин превзошел Бретта Халла.