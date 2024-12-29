Уилсон об Овечкине: «Он как рок-звезда — люди лезут друг через друга, чтобы снять его на видео. Александр сводит хоккейный мир с ума. Классно, что он снова в строю»

«Мы все в восторге. Когда Овечкин выходит на лед, люди лезут друг через друга, чтобы снять его на видео. Он рок-звезда — сводит весь хоккейный мир с ума. Он настоящий мужик, мы его любим. Приятно видеть, как Александр идет к своей цели. Классно, что он снова в строю», — сказал форвард «Вашингтона» Том Уилсон. Овечкин — 1-й в истории НХЛ, кто забивал 40+ голов в 14 календарных годах. 39-летний россиянин превзошел Бретта Халла.