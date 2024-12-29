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«Вашингтон» имеет лучшие шансы выиграть Кубок Стэнли прямо сейчас (MoneyPuck)

Сайт хоккейной статистики обновил показатели о шансах команд лиги выиграть трофей по состоянию на 29 декабря.

Источник: Спортс"

«Кэпиталс» имеет лучшие шансы завоевать Кубок Стэнли на данный момент — такая вероятность оценивается 10,9%. При этом проход клубом во второй раунд оценивается в 64%, в третий раунд — 35,6, в финал — 19,4%.Статистическая модель дает 10% вероятности на титул «Вегасу» и «Нью-Джерси». Шансы «Эдмонтона» оцениваются в 9,5%, «Тампа» — в 8,7%.Команда тренера Спенсера Карбери занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 баллов в 35 матчах.