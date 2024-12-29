«Саша — молодец. Он чувствует, что его поддерживает вся наша страна. Вся страна хочет, чтобы он стал лучшим бомбардиром НХЛ. Я думаю, что у него с психологией сейчас все обстоит нормально. Он же очень опытный игрок. И Саша ведь тоже хочет выйти на первое место в этой гонке за Уэйном Гретцки, поэтому этот гол ему был нужен для возвращения игровых ощущений после травмы», — сказал Владимир Крикунов.
Владимир Крикунов: «Овечкин чувствует, что его поддерживает вся Россия. Страна хочет, чтобы он стал лучшим бомбардиром НХЛ»
Капитан «Вашингтона», забивший гол в матче против «Торонто», идет на втором месте в истории НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах (869 голов), уступая только Гретцки (894).