Михаил Анисин: «Если бы Гретцки стал главным в Канаде, пошло бы потепление с Россией. Уэйн и Овечкин могли бы договориться о новой Суперсерии»

— Да, об этом писали в новостях. Жаль, что Гретцки отказался. Я думаю, если бы он стал главным человеком в Канаде, то пошло бы потепление между нашими странами. Как мой отец Вячеслав Анисин сыграл в Суперсерии-1972, и это изменило отношение между СССР и Канадой. Я уверен, что Гретцки и Александр Овечкин могли бы договориться о новой Суперсерии. А вообще надо убирать политику в сторону. Наши хоккейные страны должны дружить через спорт, — сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин. Трамп о Гретцки: «Сказал ему: “Почему бы тебе не выдвинуться на пост премьера Канады, который вскоре будет называться “губернатор Канады”?” Он не проявил интереса».