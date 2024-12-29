Семин про Овечкина: «Уникальный человек, не с этой планеты, и все давно это знают. Может, немного не те скорости, но он умеет бросать и сильно, и точно»

«Я ничему не удивляюсь, когда речь идет об Александре. Может быть, у него уже немного не те скорости, но он один из тех, кто умеет бросать и сильно, и точно. В своем возрасте он показывает великолепную игру. Он уникальный человек, не с этой планеты, и все давно это знают», — сказал бывший нападающий «Вашингтона» Александр Семин.