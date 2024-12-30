Сергей Зубов об 1:4: «Сочи» пытался найти ключи к воротам, были полумоменты, но ЦСКА сегодня сильнее. Постараемся больше работать со следующего года"

«Не смогли мы сегодня найти ключи к воротам соперника, хотя мы пытались. Говорили ребятам идти на пятак, закрывать обзор вратарю, но, к сожалению, не получилось. Были полумоменты, были возможности для взятия ворот, но ЦСКА сегодня сильнее, их с победой. Хотелось бы пожелать всем болельщикам хоккея хорошо встретить Новый год, всех с наступающим. Мы, в свою очередь, постараемся и будем больше работать со следующего года», — сказал тренер «Сочи».