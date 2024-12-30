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Патрик Кэйн набрал 1300 очков в НХЛ. Он 2-й уроженец США в истории лиги с таким достижением, рекорд у Модано — 1374

Форвард «Детройта» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (4:2). Его признали первой звездой встречи.

Источник: Спортс"

В текущем сезоне на счету 36-летнего американца стало 16 (6+10) очков в 31 игре при полезности «минус 7». За карьеру в рамках регулярок — 1300 (477+823) очков в 1261 игре. Кэйн стал вторым уроженцем США в истории лиги, достигшим такой отметки. Рекорд принадлежит Майку Модано (1374 балла в 1499 играх, 561+813).