Патрик Кэйн набрал 1300 очков в НХЛ. Он 2-й уроженец США в истории лиги с таким достижением, рекорд у Модано — 1374

В текущем сезоне на счету 36-летнего американца стало 16 (6+10) очков в 31 игре при полезности «минус 7». За карьеру в рамках регулярок — 1300 (477+823) очков в 1261 игре. Кэйн стал вторым уроженцем США в истории лиги, достигшим такой отметки. Рекорд принадлежит Майку Модано (1374 балла в 1499 играх, 561+813).