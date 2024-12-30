НХЛ переписала на Малкина победный гол «Питтсбурга» в матче с «Айлендерс». У него 31 очко в 38 играх в сезоне при «минус 15»

После игры было выпущено официальное обновление. Таким образом, 38-летний россиянин забросил свою 8-ю шайбу в сезоне. На его счету 31 (8+23) балл в 38 играх в сезоне при полезности «минус 15». Сегодня Малкин (15:03, 1:53 — в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 блок и выиграл 37,5% вбрасываний (3 из 8).