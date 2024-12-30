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Овечкин забросил 17 шайб в первых 20 играх в текущей регулярке НХЛ. Это его 2-й результат на таком отрезке за 20 сезонов в лиге

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Детройтом» (2:4), забив во второй игре подряд после травмы, из-за которой он пропустил более месяца.

Источник: Спортс"

На счету 39-летнего россиянина стало 27 (17+10) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «+16». 17 голов в первых 20 играх — второй результат для Овечкина на таком отрезке за 20 сезонов в лиге. Больше было только в сезоне-2009/10 (18 в 20), столько же — в сезоне-2013/14 (17 в 20). Овечкин забил 870-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 24 шайбы.