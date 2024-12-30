Алексей Терещенко: «Хочется, чтобы Овечкин добрался до рекорда Гретцки в этом сезоне. Весь мир этого ждет. Все шансы есть!»

«Овечкин выполняет свою работу. Саша сам говорил, что нужно попасть в игровой ритм и все будет в порядке. Все мы понимаем, что нужно себя поддерживать в форме, особенно в той ситуации, когда произошла травма: не лежать и отдыхать, а тренироваться, готовиться и восстанавливаться. Что касается погони за рекордом Гретцки, всегда нужно учитывать множество факторов — те же травмы, сыгранность и взаимопонимание с партнерами, сама игра всей команды в целом. К слову, игра “Вашингтона” поменялась в сравнении с прошлым сезоном, поэтому и команда играет, и сам Саша играет. Очень хочется, чтобы Овечкин добрался до рекорда Гретцки уже в этом сезоне. Думаю, весь мир этого ждет, все болельщики хоккея за этим следят и верят, что это случится как можно раньше. Повторюсь, надеемся, что Александр добьется цели в этом сезоне. Все шансы для этого есть!» — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.