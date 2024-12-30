Депутат Журова: «За Овечкина болеем всей страной. Он хочет побить все рекорды, мы это только поддерживаем. Пусть забивает»

«Мы за Сашу болеем всей страной. Он хочет побить все рекорды, и мы это только поддерживаем. Кто-то из болельщиков расстроился, что он получил травму. Но Саша боец, и реабилитация прошла хорошо. Пусть забивает, мы будем болеть и ждать реализации рекорда. Круто, что и вся команда начинает играть на него», — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.