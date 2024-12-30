Фетисов об Овечкине: «Я фанатею, раньше со мной такого не было. Он олицетворяет наш хоккей, мужской характер и спортивное долголетие»

«Александр сделал отличный подарок всем россиянам на Новый год. Он молодец! Поздравил его с такой результативностью. Пожелал ему здоровья и успехов! Мы гордимся всеми его успехами. Он олицетворяет наш хоккей, мужской характер и спортивное долголетие. Овечкин — большой пример для нас всех. Как говорится, я фанатею, хотя раньше со мной такого не было», — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.