Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фетисов об Овечкине: «Я фанатею, раньше со мной такого не было. Он олицетворяет наш хоккей, мужской характер и спортивное долголетие»

Нападающий «Вашингтона» забил в 2 матчах подряд.

Источник: Спортс"

«Александр сделал отличный подарок всем россиянам на Новый год. Он молодец! Поздравил его с такой результативностью. Пожелал ему здоровья и успехов! Мы гордимся всеми его успехами. Он олицетворяет наш хоккей, мужской характер и спортивное долголетие. Овечкин — большой пример для нас всех. Как говорится, я фанатею, хотя раньше со мной такого не было», — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.