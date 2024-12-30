Губерниев об Овечкине: «Если Саша решит бить рекорд Гретцки в Канаде, не полечу к нему. Я у них под санкциями»

39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).- Вы переживали за ногу Александра Овечкина?- Я вообще переживаю за любого нашего спортсмена и за Сашу в частности. Желаю ему крепкого здоровья. И скажу, что если не будет травм — как я и говорил до того злосчастного его столкновения с соперником в матче с «Ютой» — он если не в этом сезоне, так в следующем побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам. В этом, кстати, заинтересованы представители американского истеблишмента. Я бы даже сказал, к этому проявляет интерес даже хоккейный «дип стэйт». Ого‑гошки, я говорю о глубинном государстве. Им всем нужен рекорд Овечкина. — Вы были бы готовы летать по примеру Гретцки за Овечкиным по всей Северной Америке, когда ему останется пара шайб до рекорда?- Я вообще, в принципе, как Карлсон — готов летать. Но у меня, честно говоря, очень много дел в России. И вопросы надо решать по мере поступления. Вот когда Овечкин приблизится, тогда и понимать будем. Но вот если Александр решит бить рекорд Гретцки в Канаде, то я к нему не полечу. С этой темой у меня точно не срастется. — Почему?- А я у них под санкциями, — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.