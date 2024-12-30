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Дмитрий Губерниев: «Все знают мою страсть к Бобровскому, Капризову, но Малкин — это как первая любовь. Один из самых обожаемых мной хоккеистов. Он может выступать как виртуоз-солист»

— Что вы желаете Евгению Малкину, который стал вторым россиянином в истории, кто набрал 500 очков в большинстве в НХЛ?

Источник: Спортс"

— Я безумно люблю Женю. Он — один из самых обожаемых мной хоккеистов всех времен. Все знают мою страсть к Бобровскому, Кириллу Капризову, но Малкин — это как первая любовь. Мне еще нравится, что он не только играет на рояле, но и способен его настроить, а также затащить на сцену. Малкин может выступать как замечательный виртуоз-солист. А может быть и рабочим сцены. И это тоже звучит очень гордо. Ведь не все должны на роялях играть. Важны и те, кто их производит. Малкин — это человек-оркестр. Он всегда работает на команду. Женя, я тебя очень люблю! Без травм, родной! Только вперед! — сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.