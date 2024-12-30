Фетисов озвучил свое главное желание на следующий год

«Новый год — семейный праздник, поэтому буду праздновать с семьей. Новый год для меня — это елка, мандарины, хорошее настроение, планы и надежды на будущее.



Обязательно слушаю поздравления президента. Каждый год с радостью и бокалом шампанского в руках. Главное желание на следующий год — чтобы все были здоровы», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.