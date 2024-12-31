Панарин быстрее всех набрал 500 очков за «Рейнджерс» — в 384 играх. Мессье — в 406

На счету 33-летнего россиянина стало 39 (16+23) очков в 34 играх в текущем сезоне. Сегодняшний балл стал для Панарина юбилейным — 500-м в составе клуба из Нью-Йорка в рамках регулярок. На его счету 165 шайб и 335 ассистов после перехода в команду в 2019 году. Артемий достиг такой отметки в 384-м матче — быстрее всех в истории клуба. Прошлый рекорд принадлежал Марку Мессье (406 игр).