Вячеслав Фетисов: «Овечкин каждый раз должен быть спортсменом года. Меня порадовал Бобровский, самое главное — вышел на парад, обернувшись российским флагом»

Меня порадовал в этом году и Бобровский. Самое главное — вышел на парад, обернувшись российским флагом. Это тоже дорогого стоит. Хоккеисты в НХЛ очень достойно представляют нашу страну«, — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. В минувшем сезоне Сергей Бобровский в составе “Флориды” впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. На чемпионский парад “Пантерс” вратарь вышел с флагом России. Александр Овечкин находится на второй позиции по голам в истории НХЛ (870), уступая только Уэйну Гретцки (894).