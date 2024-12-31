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Назаров про 2024 год: «КХЛ двигается вперед. Национальный лидер говорит: мы все верим в Бога, а Бог — с нами. Мир стал многополярным, мы все объединились»

"2024 год в хоккее получился богатым на различные события.

Источник: Спортс"

На родину вернулся нападающий Евгений Кузнецов, сборная России выиграла международный турнир Кубок Первого канала, Александр Овечкин восстановился после травмы и снова начал забрасывать великолепные шайбы. Регулярный чемпионат КХЛ тоже радует своей результативностью и интересными матчами. Видно, что лига не стоит на месте, а развивается и двигается вперед. Уходящий год мы запомним ярким, но продуктивным. Как говорит наш национальный лидер: мы все верим в Бога, а Бог — с нами. Мир стал многополярным, мы все объединились и стали большой, единой семьей. У нас свой путь, который мы обязательно пройдем плечом к плечу. Всех с наступающим Новым годом! Победа будет за нами", — сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.