Америку восхитила мощь СССР, Третьяка встретили овацией. Какими были новогодние матчи СССР — клубы НХЛ

В 2025 году исполняется 43 года уникальному событию в истории мирового хоккея — с 28 декабря 1982 по 6 января 1983 года прошла первая в истории серия новогодних встреч между сборной СССР и клубами НХЛ. Вспоминаем обстоятельства новогоднего хокккейного праздника, часть которого прошла на родине хоккея.
К 1982 году матчи между сильнейшими сборными СССР и НХЛ, проходившие под Новый год, стали доброй традицией. В сентябре представители лучшей лиги мира предложили руководителям советского хоккея снова помериться силами, на что получили охотное согласие. Но с одним существенным изменением. Советские чиновники хотели отправить за океан не команду из числа призеров чемпионата СССР, а национальную сборную. Мотивов у такого решения было несколько. Во-первых, до важнейшей Олимпиады в Сараево оставалось чуть больше года. Особенное значение она приобрела после позорного поражения советской сборной в матче против американцев в Лейк-Плэсиде. А во-вторых, руководители хоккея в СССР были не слишком довольны результатами последней клубной Суперсерии. ЦСКА уступил в 2 матчах из 5, а московское «Динамо» потерпело разгромное поражение в игре с «Ванкувером». Чтобы перестраховаться и представить на другом континенте советский хоккей с позиции силы, было решено отправить национальную сборную. А канадцы и не возражали.
Сборная СССР собрала самый оптимальный на тот момент состав. Для налаживания связей в пятерках его предварительно обкатали на турнире «Известий», который состоялся за несколько недель до отправки за океан. Единственная и очевидная сложность для команды Виктора Тихонова заключалась в расписании серии. За 10 дней хоккеисты должны были провести 6 матчей. Учитывая еще и перелет через Атлантику, такой график казался сложнейшим для организма даже подготовленного спортсмена. Но у игроков национальной команды, само собой, не было никакого выбора.
Первым соперником сборной СССР стал «Эдмонтон». В этом матче «Ойлерз» были очевидными фаворитами сразу по нескольким причинам. Во-первых, в их составе были Уэйн Гретцки, Пол Коффи, Марк Мессье, Гленн Андерсон и Яри Курри. Один только этот факт мог стать для команды Тихонова неразрешимой задачкой. Во-вторых, встреча состоялась сразу после 18-часового перелета советской сборной. А в-третьих, во время полета заболел Владислав Третьяк — главная звезда команды СССР. Поэтому место в воротах занял Владимир Мышкин.
Учитывая все факторы, нетрудно предсказать результат той встречи. «Эдмонтон» победил со счетом 4:3. Причем по ходу игры вскрылось еще одно существенное преимущество хозяев, которое заключалось в размерах площадки. Она была существенно меньше той, к которой привыкли советские хоккеисты. Это облегчило задачу Гретцки и компании. 99-й номер «Ойлерз» оформил дубль, а его усилия поддержали Гленн Андерсон и Марк Мессье. Тем не менее, даже несмотря на усталость после дороги и непривычный размер коробки, сборной СССР все равно удалось впечатлить своих соперников.
«Они великолепны, просто были усталыми. Они лучше нас контролируют шайбу, держат ее, пока не смогут что-нибудь сделать с ней, никогда не теряют друг друга из виду и пасуют свободному игроку. Не могу не сказать, что Фетисов — лучший защитник, против которого я когда-либо играл. Он изумителен», — восхищался Гретцки.
После неудачи в первом матче Виктор Тихонов настоятельно попросил Владислава Третьяка вернуться в ворота. Даже несмотря на болезнь и высокую температуру. У голкипера не оставалось иного выбора, кроме как выполнить просьбу главного тренера сборной.
Возвращение одного из величайших вратарей в истории хоккея отразилось на команде самым положительном образом. Даже с температурой и болезнью Третьяк творил чудеса в воротах и провел следующий матч на ноль. Жертвой Владислава стал «Квебек». Советского вратаря даже не смутила агрессивная игра канадцев на пятачке, которая всегда была их визитной карточкой. Причем перед началом встречи местные болельщики устроили голкиперу сборной СССР двухминутную овацию.
«Никогда раньше я не был в подобной ситуации и не знал, как себя вести. Трудно передать мои чувства. Не забывайте, что я играю против их команды. Поэтому мне вдвойне дороги эти аплодисменты», — говорил ошеломленный Третьяк.
Окрыленная наличием лучшего вратаря поколения в воротах, советская сборная не оставила никаких шансов «Квебеку» — 3:0. По шайбе забросили Сергей Капустин, Игорь Ларионов и Виктор Тюменев. И если вы думаете, что после столь яркого перформанса простуженный Третьяк резко сдал и провалил следующий матч, то вы глубоко ошибаетесь. В игре с «Монреалем» 20-й номер советской сборной снова оформил «сухарь», а нападение национальной команды сработало идеально и отправило в ворота соперника 5 шайб: дубль на счету защитника Валерия Васильева, а Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов и Сергей Шепелев забили по голу.
После успеха в матче с «Канадиенс» сборной предстоял переезд в Калгари и встреча с «Флэймз», которая стала уже 4-й за 6 дней. Это обстоятельство сыграло решающую роль в определении победителя. Советская команда вышла на лед практически без сил, а вдохновенная игра голкипера соперника Лэнни Макдональда окончательно добила их. Как итог — 2:3 и второе поражение в рамках турне.
Но после этого сборная СССР не позволила себе оступиться ни разу. В игре с «Миннесотой» наша команда уверенно победила соперника со счетом 6:3. В тот вечер солировал Владимир Крутов, который и в прошлых матчах проявлял себя наилучшим образом. Но 4 января, на льду домашней арены «Норд Старз», 14 тысяч зрителей стали свидетелями хоккейного совершенства, которое показал советский форвард. Крутов оформил дубль и натурально издевался над соперниками. В одном из эпизодов он с помощью обманного движения уложил на лед двух защитников и вратаря. Вероятно, не будь Владимира в составе на ту битву, парням Виктора Тихонова пришлось бы очень непросто.
Лучшую игру в рамках канадско-американского вояжа сборная СССР показала в последнем матче, где ее соперником была «Филадельфия». 6 января 1983 года советские хоккеисты натурально уничтожили «Флайерз» со счетом 5:1, подведя таким образом эффектную черту под той поездкой. За что впоследствии и заслужили порцию комплиментов в свой адрес. Генеральный менеджер «Миннесоты» Лу Нэнни не стеснялся в выражениях:
«Советская команда прекраснейшая из всех, какие я когда-либо видел. Вы обогнали НХЛ на несколько шагов».
Максим Самарцев