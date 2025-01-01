Америку восхитила мощь СССР, Третьяка встретили овацией. Какими были новогодние матчи СССР — клубы НХЛ

К 1982 году матчи между сильнейшими сборными СССР и НХЛ, проходившие под Новый год, стали доброй традицией. В сентябре представители лучшей лиги мира предложили руководителям советского хоккея снова помериться силами, на что получили охотное согласие. Но с одним существенным изменением. Советские чиновники хотели отправить за океан не команду из числа призеров чемпионата СССР, а национальную сборную. Мотивов у такого решения было несколько. Во-первых, до важнейшей Олимпиады в Сараево оставалось чуть больше года. Особенное значение она приобрела после позорного поражения советской сборной в матче против американцев в Лейк-Плэсиде. А во-вторых, руководители хоккея в СССР были не слишком довольны результатами последней клубной Суперсерии. ЦСКА уступил в 2 матчах из 5, а московское «Динамо» потерпело разгромное поражение в игре с «Ванкувером». Чтобы перестраховаться и представить на другом континенте советский хоккей с позиции силы, было решено отправить национальную сборную. А канадцы и не возражали.