Овечкин грохнет рекорд Гретцки, Запад заскучает по России. Чего мы ждем от хоккейного 2025-го

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион Илья Ковальчук находится вне хоккея. Это не дело. Недавно в интервью он сказал, что его точно не стоит ждать в какой-либо команде в этом сезоне. При этом о завершении карьеры игрока Кови не объявляет. Но и публично сомневается, что будет играть в хоккей на профессиональном уровне. В общем, все в стиле Ковальчука, который умеет держать паузу и создавать интригу. Нам же хочется видеть Илью Валерьевича в хоккее, но уже в принципиально другой роли. Тем более у него такой опыт уже есть: на Олимпиаде в Пекине он работал менеджером. С харизмой и насмотренностью Ковальчука из него мог бы получиться классный тренер или управленец. Скорее все же второе, но легко представить соратника Алексея Жамнова в тренерском штабе «Спартака». Ну чем не красивая история?