Овечкин грохнет рекорд Гретцки, Запад заскучает по России. Чего мы ждем от хоккейного 2025-го

Впереди новый 2025 года год, а это значит, что он принесет нам новые победы, поражения и много эмоций. Прогнозы — дело неблагодарное, но мы все же попробуем. Sport24 представляет события, которые скорее всего произойдут в следующем сезоне. В реальности же может быть совсем иначе. Современный мир научил нас ничему не удивляться.
Турнир четырех подсветит нехватку России
В начале 2025 года определится новый победитель молодежного чемпионата мира, а в мае — взрослого. Эти турниры вряд ли что-то изменят в отношении к сборной России. А вот Турнир четырех наций… Новое мероприятие, которое придумала НХЛ как разогрев Кубка мира, состоится в феврале. Туда не пригласили не только нашу сборную, но и Чехию. Не будет на Турнире четырех словаков, немцев и швейцарцев. От того, как пройдет новоиспеченный эксперимент, может зависеть отношение НХЛ к возвращению России. Рассчитывать на благосклонность ИИХФ и МОК не приходится, а вот если шведы с финнами не составят конкуренцию североамериканцам, о нашей сборной могут заскучать с новой силой. А там и Кубок мира не за горами.
Кубок Гагарина выиграет «Локомотив»
Год назад мы желали, чтобы в КХЛ появился новый чемпион. Этот прогноз не сбылся, так как для «Металлурга» как клуба этот Кубок Гагарина стал третьим в истории. Хотя сама по себе молодая команда Андрея Разина в качестве чемпиона — большая сенсация. Теперь же попробуем конкретизировать. Единственной командой, которая действительно наиграла и намучилась за последние годы, чтобы поднять над головой кубок, является «Локомотив». Ярославцы долгое время сколачивали крепкий коллектив, готовили план по прохождению ЦСКА, прошли его и добрались до финала. Там, правда, без шансов уступили, но зато в межсезонье и подписаниями по ходу чемпионата исправили собственные ошибки. Команда Игоря Никитина стала сильнее, опытнее и мудрее. Неслучайно на Новый год ярославцы уходят лидерами регулярного чемпионата. Осталось сделать тот самый последний шаг.
КХЛ не потеряет «Ладу»
В последние месяцы, недели и дни Нового года поступают тревожные новости из Тольятти. Мало того, что «Лада» испытывает финансовые проблемы, так еще и о слиянии с АКМ ходят слухи. Волжане незадолго до дедлайна продали Владислава Подъяпольского. Якобы, это нужно было сделать, чтобы команда летала чартерными рейсами. А потом и вовсе выяснилось, что спонсор, которого обещает привлечь губернатор Федорищев, это тульский «Полипласт». До последнего времени рассматривался вариант, при котором в КХЛ АКМ зайдет через совместную команду с «Ладой». Остается пожелать Тольятти, чтобы этот прогноз не сбылся. Вместо вступления новых клубов лучше сохранить старые, тем более — такие заслуженные, с хоккейными традициями, как «Лада».
Мичков выиграет «Колдер»
Матвей Мичков в канун Нового года переживает непростые времена. По сути, его накрыл первый серьезный кризис во взрослой карьере. Как он из него выйдет? Узнаем уже в 2025 году. Пока же он все равно остается главным претендентом на «Колдер Трофи». По крайней мере, россиянин лидирует среди новичков НХЛ по набранным очкам. Пожелаем Матвею, чтобы он не позволил Маклину Селебрини себя догнать и окончательно адаптировался к сильнейшей лиге мира. Он уже показал, что может быть настоящим решалой при игре в большинстве. Однако для успешной карьеры этого недостаточно. Вместе с «Колдером» Мичков должен получить немало уроков от Джона Тортореллы и стать разноплановым игроком, который приносит пользу своей команде в разных ситуациях.
Капризова признают MVP сезона
Уроженец Кузедеево уходит на Новый год не первым бомбардиром лиги. Его «Миннесота» не возглавляет регулярный чемпионат НХЛ. Но именно Кирилл Капризов больше других заслуживает получить «Харт Трофи». Со своих первых сезонов в лиге он буквально в одиночку на своих плечах тащит весьма серую «Миннесоту». У него, в отличие от других суперзвезд НХЛ, даже близко нет партнера сопоставимого уровня. Даже у Никиты Кучерова есть свой Брендан Поинт, а Капризов такой роскоши лишен. Год назад все того же Кучерова бесцеремонно прокатили с титулом MVP, хотя именно он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Хочется верить, что усилия Кирилла оценят по достоинству, а не будут по привычке пилить «Харт» между Маккинноном и Макдэвидом. Все-таки НХЛ — это не частная канадская лавочка.
Ковальчук станет менеджером или тренером
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион Илья Ковальчук находится вне хоккея. Это не дело. Недавно в интервью он сказал, что его точно не стоит ждать в какой-либо команде в этом сезоне. При этом о завершении карьеры игрока Кови не объявляет. Но и публично сомневается, что будет играть в хоккей на профессиональном уровне. В общем, все в стиле Ковальчука, который умеет держать паузу и создавать интригу. Нам же хочется видеть Илью Валерьевича в хоккее, но уже в принципиально другой роли. Тем более у него такой опыт уже есть: на Олимпиаде в Пекине он работал менеджером. С харизмой и насмотренностью Ковальчука из него мог бы получиться классный тренер или управленец. Скорее все же второе, но легко представить соратника Алексея Жамнова в тренерском штабе «Спартака». Ну чем не красивая история?
Демидов покорит «Монреаль»
2025 год с большой вероятностью станет годом переезда Ивана Демидова за океан. В 2024-м его выбрали на драфте НХЛ, а в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на своего проспекта, даже приезжали руководители «Монреаля». За что, кстати, получили порцию критики на родине. Все это наверняка не ради того, чтобы еще два-три года ждать Демидова. Наверняка он отправится покорять НХЛ уже предстоящим летом. Ждать от него даже большего, чем от Мичкова в «Филадельфии» вполне справедливо. Иван даже более независимый и яркий игрок, чем Матвей. У него есть скорость, дриблинг, бросок, физика. Не видно ровно ни одной причины, почему его пришествие в стан «Канадиенс» обернется пшиком. Разумеется, кроме травм. Так что пожелаем Демидову здоровья. Остальное ему и так по плечу.
На Кубок Первого канала приедет Словакия
О возвращении сборной России на международные турниры говорить пока не приходится. Даже если проведение Турнира четырех наций как-то и повлияет на позицию НХЛ, камбэк нашей национальной команды состоится не в 2025 году. Как минимум предстоящий чемпионат мира мы точно пропустим. А что насчет Кубка Первого канала? Да-да! Последние пару сезонов со сборной России на традиционном декабрьском турнире играли белорусы и казахи. На минувшем КПК четвертой командой стала сборная мира, собранная почти на коленке. А что, если в 2025 году к ним присоединится кто-то из европейских сборных? Например, Словакия? Об этом уже ходят осторожные слухи. Словаки наиболее лояльны к России из европейских стран, играющих в хоккей. В КХЛ выступает немало словацких легионеров, а в августе они помогли выйти Словакии на Олимпийские игры. Почему бы не сделать еще один шаг навстречу?
Овечкин побьет рекорд Гретцки
Ну, а самое ожидаемое событие — рекорд Гретцки. Точнее, уже рекорд Овечкина! Разве кто-то сомневается, что Дядя Саша выйдет на первое место среди снайперов всех времен и народов? В новый 2025 год он вступает, залечив передом ноги. До рекорда — 26 шайб. Если не в этом сезоне, то в первой половине следующего Александр Великий доберется до этой отметки. Сложно представить, что будет твориться на льду в этот момент. Ради чего будет продолжать играть Овечкин? О чем будем писать мы, журналисты? Обо всем об этом подумаем потом. А пока рассматриваем каждый матч Ови под микроскопом, скрещиваем пальцы и просто ждем. 2025 год станет его годом.
Дмитрий Ерыкалов