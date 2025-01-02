Капризов разделил с Райнхартом 1-е место по голам (56) в регулярке НХЛ в 2024-м. Пойнт — 3-й, Панарин — 10-й, Овечкин — 11-й

В минувшем году форварды «Миннесоты» и «Флориды» забросили в регулярном чемпионате по 56 шайб, при этом россиянин провел 75 матчей, а канадец — 84.