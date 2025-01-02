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Капризов разделил с Райнхартом 1-е место по голам (56) в регулярке НХЛ в 2024-м. Пойнт — 3-й, Панарин — 10-й, Овечкин — 11-й

В минувшем году форварды «Миннесоты» и «Флориды» забросили в регулярном чемпионате по 56 шайб, при этом россиянин провел 75 матчей, а канадец — 84.

Источник: Sports

Третье место у нападающего «Тампы» Брэйдена Пойнта — 52 гола. В топ-10 также вошли Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Остон Мэттьюс («Торонто») — по 51, Зак Хайман («Эдмонтон»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Вильям Нюландер («Торонто») — по 46, Микко Рантанен («Колорадо») — 44, Артемий Панарин («Рейнджерс») — 42.11-е место в списке с 41 шайбой занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.