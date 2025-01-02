«Гимаев опережал время. Не загонял игроков в строгие рамки, всегда был фанатом североамериканского хоккея». Сергей Самсонов о тренере

— Вашим первым тренером был Сергей Гимаев. Все помнят его как лучшего хоккейного телеэксперта в России, а каким он был в работе с детьми?— Мы прошли с ним путь с начала до конца школы ЦСКА. Сергей Наильевич всегда был фанатом североамериканского хоккея. Он дал нам определенную свободу и всегда общался с ребятами не сверху вниз, а как бы на одном уровне. Да, он был требовательным, но если чья-то дверь из тренеров в моей карьере всегда была открыта — то это его. Теперь думаю, что Гимаев опережал время. В годы, когда и в Северной Америке, и тем более у нас тренеры в основном ставили себя как этакие генералы, с ним можно было в любой момент поговорить на любую тему. И как игроков он не загонял нас в строгие рамки. Для меня стало большой удачей оказаться у него. И когда его так рано не стало, то ты думаешь о том, как же несправедливо, что мир теряет таких великолепных людей, — сказал бронзовый призер Олимпиады-2002.