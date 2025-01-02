Форвард «Кингс» Кемпе забил в пустые ворота 5-й гол в сезоне. Больше лишь у Капризова и Рантанена — по 6, у Овечкина — 3

Больше в сезоне голов в пустые ворота лишь на счету Кирилла Капризова («Миннесота») и Микко Рантанена («Колорадо») — по 6. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил в текущем турнире три такие шайбы. Рекорд «Кингс» по этому показателю (6 голов) был установлен Уэйном Гретцки в сезоне-1988/89 и повторен им же в сезоне-1991/92, а также Кемпе — в сезоне-2021/22.