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Форвард «Кингс» Кемпе забил в пустые ворота 5-й гол в сезоне. Больше лишь у Капризова и Рантанена — по 6, у Овечкина — 3

Форвард «Лос-Анджелеса» отличился в матче с «Нью-Джерси» (3:0), набрав 36-е (18+18) очко в текущем чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Больше в сезоне голов в пустые ворота лишь на счету Кирилла Капризова («Миннесота») и Микко Рантанена («Колорадо») — по 6. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил в текущем турнире три такие шайбы. Рекорд «Кингс» по этому показателю (6 голов) был установлен Уэйном Гретцки в сезоне-1988/89 и повторен им же в сезоне-1991/92, а также Кемпе — в сезоне-2021/22.