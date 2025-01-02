Людучин о 2-й позиции Овечкина в списке лучших игроков XXI века: «Кросби — сильнейший мастер, но Саша cможет занимать 1-е места во всех рейтингах, как только обгонит Гретцки»

— Такая оценка справедлива? Или Овечкин заслуживает быть первым?- Не так важно, кто первый, второй или третий. Само попадание в топ‑10 говорит о многом. У каждого человека свой вкус, каждому близок тот или иной хоккеист. Мне нравится Кучеров, его стабильность, бросок, видение площадки. Кросби — сильнейший мастер. Саша спокойно может занимать первые места во всех рейтингах, как только обгонит Гретцки, — сказал бывший форвард «Спартака» Роман Людучин. Кросби — лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин — 2-й, Макдэвид — 3-й, Дацюк — 7-й, Кучеров — 8-й, Малкин — 19-й.