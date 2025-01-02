Губерниев о 19-м месте Малкина в рейтинге Sportsnet: «Там любят солистов. А ты попробуй без баса сыграть. Евгений может быть и солистом, и бэк-вокалистом, и фронтменом»

«Там же любят солистов. Например, во многих музыкальных группах лидер-гитарист — одна история, а басист — другая. А ты попробуй без баса сыграть. Солист и фронтмен, как тот же Кросби, одна ипостась. А ритм-гитара держит командный темп. Малкин — человек, который может быть и солистом, и играть роль второго плана, и бэк-вокалистом, и ярко выраженным фронтменом. Для команды он ценнейший игрок, я бы не стал обращать внимание на его 19-е место в рейтинге. То, что он заслуженно в списке величайших, это совершенно точно. Знатоки хоккея все расскажут лучше меня, Евгений очень разноплановый игрок, он может в хоккейном оркестре под названием команда играть абсолютно любую роль, этим он и ценен», — сказал комментатор Дмитрий Губерниев. Кросби — лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин — 2-й, Макдэвид — 3-й, Дацюк — 7-й, Кучеров — 8-й, Малкин — 19-й.